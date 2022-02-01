Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!

Enflasyondaki sert yükseliş Ocak ayında da devam etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin (2022 yılı) perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İTO'ya göre İstabul'da Ocak ayında fiyatlar % 13,78 arttı.

ENFLASYON % 50'Yİ AŞTI

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Toptan fiyatlardaki arış oranı % 6,03 oldu. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti.

OCAK AYI ARTIŞI YÜZDE 13,78 OLDU

Ocak'ta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13,78 oldu. Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise Ocak'ta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NASIL?

Ocak ayı enflasyon beklentileri ise şöyle oldu;

Reuters beklentisi: Aylık enflasyonun ise yüzde 9.80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13.72 bandında yer alıyor

AA Finans beklenti anketi; Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

TÜİK 3 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAK

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamını 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak.

TÜİK BAŞKANI 3 GÜN ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

29 Ocak 2022 Cumartesi gübü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görden alınmıştı. TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcılığına ise İbrahim Demir atanmıştı.