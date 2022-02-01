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Instagram'a metaverse özelliği geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, sanal gerçeklik algısını güçlendirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarlar gelecek. Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Şubat 2022 13:04
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Instagram'a metaverse özelliği geliyor

Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.

Meta'dan yapılan son duyuruya göre Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.

Ayrıca Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.

Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.

Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz.

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor.

Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.

Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

INSTAGRAM'DAN DİĞER HABERLER

Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti.

Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu.

KAPAT [X]

Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.

Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

OTOMATİK DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor

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