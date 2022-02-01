Bilim Kurulu Üyesi Akın: Ölüm sayıları artıyor, tehdit büyük

Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bilim Kurulu Üyesi Akın: Ölüm sayıları artıyor, tehdit büyük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "90 bin bandında günlük yeni vaka ilan ediyorsanız, hastalık ülkeyi tehdit ediyor demektir. Günlük yaklaşık 200 kişinin ölümü hiç azımsanacak bir rakam değil. O yüzden de tehdit çok büyük" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Şubat 2022 13:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "90 bin bandında günlük yeni vaka ilan ediyorsanız, hastalık ülkeyi tehdit ediyor demektir. Günlük yaklaşık 200 kişinin ölümü hiç azımsanacak bir rakam değil. O yüzden de tehdit çok büyük" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, günlük koronavirüs vaka sayılarının ilk defa 90 binlerin üzerine çıktığını belirtti.

Bu durumun, hastalığın yaygın olduğu anlamına geldiğini söyleyen Akın, herkesi dikkatli olunması konusunda uyardı. Akın, "90 bin bandında günlük yeni vaka ilan ediyorsanız hastalık halen ülkeyi tehdit ediyor demektir. Sadece bizi değil, pek çok ülkede de aynı sorun yaygın olarak devam ediyor. Çünkü bu varyantın en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması. Yani yürürken karşılaştığınız pek çok kişi hastalık taşıyıcısı olabilir. Bu yüzden de hastalık şu anda yükselme eğiliminde gibi gözüküyor. Umarım daha fazla yayılmaz. Çok fazla miktarda enfeksiyon vakası varsa Türk toplumu muhakkak biraz tedirgin olması, dikkatli olması ve önlemleri alması lazım. 'Omicron' varyantının ilk görüldüğü dönemlerden sonra Türkiye'de en azından ölüm sayılarında bir düşme eğilimi vardı ama şu anda ölüm sayılarında da artma olduğuna göre Türkiye gerçekten de hala Kovid-19 vakaları ile ilgili tehdit altında" diye konuştu.

'Türki.ye Kovi.d-19 ri.ski.ni. yüksek oranda taşıyor'

Prof. Dr. Akın, çok fazla kapalı ve açık alan toplantılarının yapıldığını belirterek, "Bu da 'Omicron' varyantı ile seyreden Kovid-19 vakalarının hızla yayılmasını daha da artırıyor. Okulların 15 günlük sömestir tatiline girmesiyle ciddi bir şekilde toplumda da hareketlenme oldu. Bu hareketlenme şehirler arası oldu. Dolayısıyla hastalığın yoğun olduğu bölgelerden başka bölgelere de enfeksiyon taşıyan kişiler geçti. Burada da yeni odaklar oluşmasına sebep oldu. Bir önemli nokta da AVM, sinema gibi sosyal etkinliklerin çok yoğun olduğu bölgelerde, çok fazla sayıda özellikle aşısız olduğunu beklemediğimiz çocuk, genç yaş grubu ve maske kullanmama, mesafeye dikkat etmeme olaylarını gözlemliyoruz. Bu da hastalığın yayılmasını ve bunların arasında da düşük oranda olsa bile hastaneye gidip hastanede yoğun bakıma kadar gidebilecek vaka olasılıkları var. Bu nedenle Türkiye hala Kovid-19 riskini yüksek oranda taşıyor" dedi.

'Temel sebep hala Kovid-19 enfeksi.yonu'

Prof. Dr. Akın, Türkiye'de koronavirüs vakasının, grip enfeksiyonuna yakalananlara göre 15 kat daha fazla olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Biz H1N1 pandemisi sırasında resmi kayıtlara göre yaklaşık 700 civarında vaka kaybettik. Bunların önemli bir kısmı gebelerdi. Her yıl 200 ile 500 kişiyi gripten kaybedebilirsiniz bizim ülkemizde. Dünyada da bu rakam 200 bin ile 500 bin olarak tahmin ediliyor. Şu anda Kovid-19'a bakarsanız yaklaşık olarak 3-4 milyon belki de 5 milyon insan kaybedilmiş durumda. Yıl içinde bakarsanız bunun sayısının yaklaşık olarak 2,5 milyon olduğunu görürsünüz. Şu anda Kovid-19 hala insan öldürmeye devam eden bir pandemi olarak kendini gösteriyor. O yüzden de şu anda griple koronavirüsün karşılaştırmasını yapmak mümkün değildir. Bizim şu anda dominant (üstün) toplumda soğuk algınlığının, grip benzeri hastalığın, yoğun bakımlara yatışın ve kaybettiğimiz vakaların temel sebebi hala Kovid-19 enfeksiyonudur. 'Omicron' varyantının hafif seyrettiğine dair uluslararası ve ulusal bilgiler olmakla beraber sadece, Türkiye'nin günlük olarak kaybettiği vaka sayısında 'artış mı var', 'azalma mı var' buna bakılmasını öneriyorum. Günlük yaklaşık 200 kişinin ölümünü bu ülke tolere etmemesi lazım. Bunların ölüm sebebi doğrudan Kovid-19'dur. Dolayısıyla hiç azımsanacak bir rakam değil. O yüzden de tehdit çok büyük."

'Okullardaki. bulaşma en geri.deki. yer'

Toplumda yapılan birçok etkinliğin risk oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Akın, "Restoranlardaki kafelerdeki fütursuzca ihmalkar oturuşlar risk yaratıyor. Okullardaki bulaşma en gerideki yer. Bilim Kurulu okullarla ilgili herhangi bir kapatma ya da süreyi uzatmayla ilgili bir şey düşünmüyor. Okullar toplumda odak olma açısından en dikkatli ve en iyi olanı. Bilim Kurulu'nda önlemler zaman zaman tartışılıyor. Özellikle aşıya teşvik edici önlemler çok önemli. Aşı belki hastalığın bulaşmasını engellemiyor ama hastalanmayı engellediği için iş gücü kaybının önüne geçiyor. Bilim Kurulu'nda en fazla konuşulan konulardan biri, aşılamayı artıracak önlemler" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu duruşmaya gelinlikle katıldı
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu duruşmaya gelinlikle katıldı
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 326 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 326 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı

Bu Habere Tepkiniz

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Güle güle PCR testleri!
Güle güle PCR testleri!
ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. ?smaRT-LAMP? adlı test için akıllı telefon ve bir test kitine gerek duyuyor.