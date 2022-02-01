İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 13:37
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.
Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.
Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız