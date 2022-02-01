Instagram değişik yazı stilleri: Instagram tazı tipi nasıl değiştirilir?

Instagram, kullanıcıların profillerini özelleştirmeleri için tasarlanmış birçok özelliğe sahiptir. Ancak farklı yazı tipleri ile biyografi ve isim yazmak için Instagram'daki yazı tiplerini değiştirmeniz mümkün değildir. Ancak bu durum, Instagram'da değişik yazı stilleri ile Instagram yazı fontu değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu yazıda, Instagram'da story, nick, biyografi ve yorumlarda farklı yazı tiplerini nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Farklı Yazı Tipi ile Instagram'da Bio, Nick ve Yorum Yazma

Instagram'ın resmi olarak desteklemediği farklı yazı tipleri ile Instagram'da bio ve nick oluşturma için, İnternet'teki çeşitli sitelerde yer alan değişik yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Bu tür siteleri kullanmak oldukça kolay olduğu gibi, bu sitelerde yer alan şekilli metinleri kopyalayıp, Instagram'a yapıştırmanız, Instagram'da farklı yazı tipi ile yazmak için yeterli olacaktır.

Bu sitelerden birisi olan https://charactercalculator.com/tr/font-changer/ ile Instagram'da yazı tipi stilini değiştirmek için:

1. Instagram'da yayınlamak istediğiniz bir yorum, nick veya biyografi için metninizi kutucuğa yazın.

2. Metni yazdıktan sonra, bu sitenin onlarca farklı şekilli yazı stili ile çıktı üreteceğini göreceksiniz.

3. Beğendiğiniz yazı tipinin olduğu kutuda Twitter ikonunun yanında yer alan kopyala ikonuna basarak, metnin tamamını panoya kopyalayın. Alternatif olarak, metinden kopyalamak istediğiniz kısmı kendiniz seçerek, kopyalayabilirsiniz.

4. Instagram'ı açın ve metni, yorum, bio veya nickinize yapıştırın.

Instagram Story'de Yazı Tipi Değiştirme

Instagram hikayelerinde farklı yazı tipi ile yazmak için, Instagram'ın kendi sunduğu yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Bunun için, Instagram uygulamasında:

1. Hikayeler sekmesini açın.

2. Sağ üst köşede yer alan Aa butonuna tıklayın. Buna tıkladığınızda sadece metinden oluşan, ancak arka planını belirleyebileceğiniz bir hikaye oluşturabileceğinizi unutmayın.

3. Karşınıza çıkan ekrannın herhangi bir yerine tıklayarak, hikayenizde paylaşmak istediğiniz metni yazın. Aa butonunu kaydırarak, farklı Instagram yazı stillerine ulaşabilirsiniz.

4. Instagram yazı yazma işlemi sonunda sağ üstte "İleri" yazısına basarak, farklı yazı tipinde Instaram hikayesi oluşturabilirsiniz.

