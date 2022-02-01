Esra Erol'dan günler sonra eleştirilere yanıt

Geçen günlerde Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söylemişti.

Esra Erol, yayına katılan Elif'in yüzünün gösterilmesini istemediği halde yanına gitmiş ve kameralar genç kızı çekmişti. Bu sırada öfkelenen Elif'e Esra Erol, bağırarak tepki göstermişti. Esra Erol, "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" demiş ve 'mağdur suçlayıcılık' yaptığı için eleştirilmişti. Bu açıklamasının ardından yoğun tepki toplayan Esra Erol, günler sonra sessizliğini bozdu.

Erol, canlı yayında eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:

Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu

NEDEN SESİNİZİ ÇIKARMADINIZ"

Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsal meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.

"BANA İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN AMA..."

Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum<"