Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığında
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif Dışişleri komisyonuna havale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 18:35
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif Dışişleri komisyonuna havale edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız