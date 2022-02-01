Kadın zabıtadan vatandaşa çirkin el hareketi
Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşa çirkin bir el hareketinde bulundu. Kadın zabıta kameraların kendisini çektiği o anda halka el hareketi yaparak 'al sana hatıra fotoğrafı' dedi. O anların videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal el hareketi, CHP'li yönetimlerin sorumluluğu altında olan bölgelerde "örnek davranış" olarak algılandı.
CHP'Lİ ZABITA MEMURUNDAN SKANDAL HAREKET
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti.
"AL SANA HATIRA FOTOĞRAFI!"
Ulus Haber'in haberine göre; Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloğa giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.
CHP'DE BU GÖRÜNTÜ İLK DEĞİL
Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız