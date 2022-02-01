Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de yapan Bekir Bozdağ atandı. Bu atamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." diyerek Kabine'de değişiklik sinyali verdi. Bu açıklamadan hemen sonra siyaset kulisleri de hareketlendi.

5 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK İDDİASI



www.haberler.com'un haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de görevinden alınacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

PEYDERPEY DEĞİŞİKLİK DE OLABİLİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birden kabine değişikliğine gitmeyeceği, aynı Lütfi Elvan ve Gül gibi isimlerde olduğu gibi, peyderpey kabinede değişiklik yapacağı da dillendiriliyor.

KALIN'IN ÇAVUŞOĞLU'NUN YERİNE GETİRİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ



Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Bakan Çavuşoğlu'nun yerine gelebileceği ileri sürülüyor.