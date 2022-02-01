Cesedi battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet
İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
19 Şubat 2020'de Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde meydana
gelen olayda, orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi
buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak
Polis Merkezine hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu
belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı
evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde
dava açıldı. Taylan Özgür İmal, Temmuz ayında görülen ilk duruşmada, "Beraber
barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi.
Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim
ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak
ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi. Savcı
mütalaasında, İmal'ın 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı'
ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını
talep etti.
İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu
sanık İmal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Kınacı'nın
aile ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı.
Mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı
ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun işlenmediğini savundu. Avukatların
ardından söz verilen sanık Taylan Özgür İmal, "Çok pişmanım. İsteyerek ve bilerek
yapmadım. Uyuşturucu ve alkol etkisindeydim. Adaletinize güveniyorum" ifadelerini
kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Taylan Özgür İmal'a 'nitelikli kasten öldürme'
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan
15 yıl hapis cezası, 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan
da 6 yıl hapis olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis
cezası verdi.
Öldürülen Nazlı'nın babası Altan Kıncı ise "Sanık bugün adalet huzurunda ceza aldı. Sanığa indirim uygulanmaması bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Ancak hiçbir ceza bizim kızımızı geri getirmeyecek. Kızımla birlikte bizler de öldük. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olsun. Başka ailelerin yürekleri de yanmasın" ifadeleri kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız