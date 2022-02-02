2 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
2 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki CHP kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00)
2- TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına katılacak.
(İzmir/11.30)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/11.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eş başkanlığında Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 11. Bakanlar Toplantısı çevrim içi düzenlenecek.
(Ankara/17.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Moskova/20.00)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasman mücadelelerinde, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla, A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ljubljana/21.15/Wroclaw/22.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Aarhus/20.30)
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek, Galatasaray İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını konuk edecek.
(Kursk/18.00/İstanbul/20.00)
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.
(İstanbul/19.00)
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.
(Mersin/14.00)
8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Halkbank, Estonya'nın Tallinn Technical University takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.30)
10- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları oynanacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta maçları yapılacak.
11- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasından 4 maç oynanacak.
12- Türkiye Kaykay Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız