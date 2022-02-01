İsmail Demir canlı yayına mesaj attı, Davutoğlu'nun tepkisi dikkat çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kendi partisi ve siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, kendisinin başbakanlığı döneminde hiçbir müteahhide ve müteahhit grubuna ayrıcalık tanınmadığını belirterek AK Parti hükümetine eleştiride bulundu.

"SİYASİ AHLAK YASASI BİR TEBDİRDİ"



Sözlerine devam eden Davutoğlu, "Devlet hayatına girdiğiniz zaman ilişkileri yürütmek zorundasınız. Siyasi ahlak yasası bu anlamda bizim siyaseti zenginleşme aracı olarak kullananlara karşı bir tedbirdi" dedi.

İSMAİL DEMİR MESAJ ATTI



Davutoğlu'nun canlı yayında konuştuğu anlara Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in mesajı damga vurdu. Altaylı, Demir'in "İmar değişikliklerinde olacak değer artışının kamuya dağıtılmasıyla ilgili yeni yasa çıkarıldı" sözlerini Davutoğlu'na aktardı.

TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ



Bu sırada Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun büyük şaşkınlık yaşadığı ve kelimeleri bir kaç saniyeliğine toparlayamadığı görüldü. Davutoğlu ardından kaldığı yerden sözlerine şöyle devam etti: "O kanundaki düzenlemelere baksınlar, bizim bıraktığımız gibi değil o düzenlemeler."