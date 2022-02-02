SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla SİHA'ların öncülerinden Özdemir Bayraktar'ın ismi, Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 07:37
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 18 Ekim 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine verildi.
AA'nın haberine göre; kararda, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin adının "Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız