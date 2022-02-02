1 milyon çocuğa eğitim desteği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi
Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/ anasınıfına gitmesine destek olacaklarını belirtti. Bakan Yanık, söz konusu destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi. 3-5 yaş aralığındaki çocukları kapsayan destek her yıl Ağustos ayında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Anasınıfı Desteği için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacak. Başvuru tarihi ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız