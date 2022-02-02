Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

Trabzon'u ziyareti esnasında gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz'ün anlamlı sürpriziyle karşılaştı. Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaparak türküyü yeniden okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Eren" mesajı ile paylaştı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBCI'DAN "EREN" TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmine ilişkin değerlendirmeleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Kahraman şehitlerimizi kalp hafızamıza nakşettiğimiz bu yolculuğumuzda kıymetli destekleri ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, müziğiyle nefes olan Ceren kızımıza, salonları dolduran milyonlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.