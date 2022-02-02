Orman yangını yapay zekayla takip edilecek
Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka uygulaması hayata geçiyor. Gözetleme kulelerindeki kameralar 20 km'den duman tespiti yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sistem ilgili yerlere SMS veya MMS olarak alarm gönderecek. Yangın tespit süresi ise 2 dakika" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği orman yangınıyla mücadelede kullanılacak yapay zeka uygulaması Uzaktan Duman Algılama Yangın Erken Uyarı Sistemi'yle yangınlar erken tespit edilip hızla müdahale edilecek. Sistemi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli anlattı.
KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK
Pakdemirli, orman gözetleme kulelerindeki kameralar aracılığıyla dumanın hemen tespit edilebileceğini söyledi. Kameraların dumanı algılama mesafesinin 20 kilometre olduğunu kaydeden Pakdemirli, yangının tespit süresinin ise 2 dakika olacağını belirtti.
Sistemin Antalya ve Muğla'da kurulduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Ormanlarda duman çıktığı anda dumanı yapay zeka ile alıyoruz. Yani yapay zeka ile verilen uyarı sayesinde dumanın çıktığı yeri anında belirleyeceğiz. Ve en yakın ekibi de buraya sevk edebileceğiz" diye konuştu.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, akıllı kule sayısı 76, kamera bulunan kule sayısı 103, toplam kamera sayısı ise 358. Kulelerde kurulu bulunan kameralar aracılığıyla yapay zeka ve makine öğrenmesiyle 20 kilometre mesafeden duman tespiti yapılarak ilgi yerlere SMS veya MMS olarak alarm gönderiliyor. Bir kuleden 20-50 bin hektar alan yaklaşık olarak 2 dakikada taranıyor. Program üzerinde yangının algılandığı kamera aracılığıyla yangın noktasının koordinatları belirleniyor. Daha sonra bu noktaya hemen ekipler sevk ediliyor.
Altyapıyı güçlendiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapıyı güçlendirecek adımları attıklarını belirterek, "Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Hava araçlarının her seferdeki su atma kapasitesini 278 tona yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız