Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, İmamoğlu'nun 'burs' açıklamasına tepki
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Şubat 2022 09:13
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda yaptığı açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi. İmamoğlu'nun, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) burs alarak ABD'ye gittiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ersoy, şunları kaydetti:
"İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor. Burada suç, burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa Fatma Betül Sayan'a kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğinizin balığın kılçığını boğazınıza tıkaması mı?"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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