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Teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri ortak platformda buluşacak

Türkiye'de özel sermayeyle kurulan ilk teknoloji geliştirme merkezi niteliğindeki Ankara TEKMER'in oluşturduğu Yatırımcı Platformu, oyun geliştirmeden siber güvenliğe, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe kadar çeşitli alanlarda girişimcilere fikirlerini somutlaştırma, yatırımcılara da beğendikleri projelere yatırım yapma imkanı sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 10:05
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Teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri ortak platformda buluşacak

Oyun geliştirmeden siber güvenliğe, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe kadar çeşitli alanlara yatırım yapmak isteyenler ile bu alanlarda projesi olanlara ev sahipliği yapacak "Yatırımcı Platformu", Türkiye'de özel sermayeyle kurulan ilk teknoloji geliştirme merkezi niteliğindeki Ankara TEKMER tarafından hayata geçiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyesi bir grubun, erken aşama teknoloji girişimlerine akıllı sermaye sağlamak amacıyla kurduğu LEAP Investment, yeni iş insanlarının katılımıyla 12 yatırımcıya ulaştı.

Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve onları doğru yatırımcılarla buluşturmak hedefiyle yola çıkan LEAP Investment tarafından oluşturulan Ankara TEKMER de özel sermayeyle kurulmuş ilk teknoloji geliştirme merkezi oldu.

Merkez, 50 girişim kapasiteli ofis alanında girişimcilere altyapı sunmanın yanında, eğitim ve danışmanlık gibi konularda imkan sağlıyor.

Ankara TEKMER, ev sahipliği yaptığı firmalar ve etkinliklerle bir girişimci merkezine dönüşürken Go programlama dili ve Javascript etkinlikleri, hackathonlar gibi etkinliklerle teknoloji girişimcilerine ve ilgililerine yönelik çalışmalar yapıyor.

- "Merkez 24 saat yaşıyor"

Ankara TEKMER ve LEAP Investment Üst Yöneticisi İmran Gürakan, AA muhabirine, merkezin, girişimci ve yatırımcıların bir araya geldiği, modern ve rahat koşulların, geniş imkanların sunulduğu, laboratuvarları, etkinlik alanları, kafeteryaları, uyuma ve dinlenme kabinleri, geniş çalışma alanlarıyla 24 saat yaşadığını söyledi.

Merkezde girişimcilere ofis vermenin yanı sıra uzun süreli destek de sağladıklarını belirten Gürakan, "LEAP Investment yatırımcıları ve onların halihazırda sahip oldukları network ile girişimcilerimize yatırımcılarla ve potansiyel müşterilerle buluşabilecekleri toplantılar organize ediyor, iş fikirlerini rahat ve samimi bir ortamda sunma olanağı tanıyoruz." dedi.

Gürakan, girişimcilere hukuki danışmanlık, mali müşavirlik desteği, marka danışmanlığı, Ar-Ge teşvik danışmanlığı, KOSGEB danışmanlığı ve mentorluk hizmetini ücretsiz sunduklarını bildirdi.

Merkezdeki kiralanabilir ofisler, kübikler ve ortak çalışma alanlarıyla start-up'ların bireysel olarak faaliyetlerini sürdürebilmelerinin yanı sıra diğer girişimcilerle dirsek temasında çalışabilmesine de imkan sağladıklarını vurgulayan Gürakan, şöyle konuştu:

"Ankara TEKMER ile girişimciler için başta yapay zeka, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme, siber güvenlik gibi alanlar ön plana çıksa da ileri teknoloji alanlarında girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir altyapı kuruldu. Girişimcilere fikirlerini somutlaştırma imkanı sunuyoruz. Girişimciler, prototiplerini, hatta son ürünlerini yüksek teknoloji cihazlarla laboratuvarımızda kolaylıkla hayata geçirebiliyorlar. Bir donanım girişimcisi için Ankara'da iddialı bir altyapı kurduğumuzu düşünüyorum. Kısacası inovatif ve teknolojik projesi olan, gerek yazılım gerekse donanım girişimcileri için doğru bir adresiz."

- "Girişimcilerin doğrudan yatırımcısı konumundayız"

Gürakan, girişimcilerin Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerinde yetkin olmalarına rağmen pazarlama ve sermaye bulma süreçlerinde zorlandığına dikkati çekerek, Ankara TEKMER ile bu sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını ifade etti.

LEAP Investment olarak TEKMER'de bulunan tüm girişimcilerin doğrudan yatırımcısı konumunda olduklarını dile getiren Gürakan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde LEAP Investment'ın lider yatırımcı olarak yer aldığı iki yatırımımızı duyurduk. Teknoloji girişimcilerine erişmek isteyen yatırımcıları da dahil etmeyi planladığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz Ankara TEKMER Yatırımcı Platformu'nun oluşturacağı sistemle Türkiye genelinden birçok abone burada yatırımcı olarak konumlanacak. 2022 yılına ilk yatırımlarımızı yaparak başladık, bu hızı hiç kesmeden yeni yatırımlar yapmaya ve katma değerli programlar ve faaliyetlerimizle de ekosisteme katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Gürakan, Yatırımcı Platformu'nun, girişimcilere, oyun geliştirmeden siber güvenliğe, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe kadar çeşitli alanlarda fikirlerini somutlaştırma, yatırımcılara da beğendikleri projelere yatırım yapma imkanı sunacağını söyledi.

Hedeflerinin sadece ofisleri doldurmak değil, oluşturdukları çalışma kültürüne uygun ve buna uyum sağlayabilecek girişimcilerle yola çıkmak olduğunu belirten Gürakan, şimdiden yüzde 75 doluluğa ulaştıklarını bildirdi. Gürakan, Ankara TEKMER bünyesinde faaliyete geçmek isteyen girişimcilerin internet sitelerindeki formu doldurarak başvuru yapabileceklerini ifade etti.

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