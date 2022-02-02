Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk: 'Çok özür diliyorum, pişmanım'

Hain kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen çocuk, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' dediğim için pişmanım. Ben siyasi işini bilmiyordum. Oradaki kadınlar yalancı diyordu. Benim de aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum, pişmanım' dedi.

Trabzon Ak parti mitinginde konuşan Trabzonlu çocuk yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine oturmuştu. 9 yaşındaki çocuk yaşananları 61medya'ya anlattı.

"Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum Allah'ıma şükür. Kendisini çok dinliyorum. Adaletli bir adam. O yüzden onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mitinge gidip onu göreceğim diye heyecanlandım. Daha önce de kendisini görmüştüm. Ama o zaman engelli birisiyle konuştuğu için ona ulaşamadım.

Bariyerlere çıkmıştım. Ağlıyordum. El salladım. Cumhurbaşkanı da el uzatarak 'Bu çocuğun annesi kim?' diye sordu. Bir korumasına beni yanına götürmesini söyledi. Ben de mutlu oldum. Çok özlüyorum babamı. Ayda bir kısa süreliğine görüyorum onu. Ben de 'Sayın Cumhurbaşkanım ben babamı 10 yıldır görmüyorum. Lütfen babama af verin' dedim. Suçsuz yere yatanlar olduğunu söyledim. 'Siz de babasınız' dedim. Cumhurbaşkanı da Salih Cora amcayı gösterdi. Bana orada kumandalı araba hediye ettiler. Ben de 'Bu adamın hakkını yemeyin, bu adamın parasını yiyoruz' dedim. Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlandım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınların konuşmasıyla aklıma yerleşti."