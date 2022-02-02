Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları

30 yıllık hizmeti olan dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Emekli maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.

Aylık ve ikramiye tutarları

Ödenecek Aylık : 14.217,07

Toplam İkramiye : 300.735,26

Genel Müdürler çalışırken ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım. Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür 22.005,33 TL maaş alacaktır.

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Genel Müdür Yardımcıları emekli olunca ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdür Yardımcıları emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Emekli maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.

Aylık ve ikramiye tutarları

Ödenecek Aylık : 9.799,76

Toplam İkramiye : 247.407,20

Genel Müdürler çalışırken ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım. Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür 18.074 TL maaş alacaktır.

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