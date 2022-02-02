KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 11:35
Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız