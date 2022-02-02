İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı

Bilindiği üzere, ilgili mevzuatına göre kurumlar tarafından bir sınav merkezine yaptırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak adaylardan "sınav ücreti" istenilmekte, bu ücreti yatırabilen kişiler sınavlara katılabilmektedir.

Son yıllarda giderek artan maliyetlerle birlikte kurumların hizmet aldığı sınav merkezlerince belirlenen ücretlerde de önemli yükselişler yaşanmaktadır. Hatta geçenlerde bir yükseköğretim kurumunda yaşanan olayda unvan değişikliği sınavında kişi başı 1200 lira gibi bir başvuru ücreti istenmesinden dolayı 25 aday başvuru yapamamış, konu yargıya taşınınca da Erzurum Bölge İdare Mahkemesi sınav ücretlerinin yüksek olması ve adaylardan istenmesinin sınava başvurularda eşitsizliğe neden olması nedeniyle, unvan değişikliği ilanının iptaline karar vermiştir.

Bu konuya dair bir iyi uygulama örneği Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yapılmıştır. İlgili üniversite tarafından açılan ve Karadeniz Teknik Üniversitesine yaptırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınava katılacak adayların sınav ücretinin Üniversite tarafından karşılandığını , adayların herhangi bir ücret ödemelerinin gerekmediği duyurulmuştur.

Kamuya atanan memurların oldukça sınırlı sayıda katılabildikleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ait ücretlerin son yıllarda enflasyon altında ezilen memurlara ödettirilmek yerine, kurum bütçesinden karşılanabiliyor olması oldukça yerinde ve doğru bir karar olmuştur.

Bu örnek uygulama konusunda Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimini tebrik ve takdir ediyor; diğer kamu idarelerine de örnek olmasını temenni ediyoruz.