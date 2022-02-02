Bir ilde daha ekmeğe zam

Türkiye'nin birçok ilinde artan fiyatlar ve masraflar nedeniyle ekmeğe zam geldi. Son olarak bu şehirlere Niğde'de eklendi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Yönetim Kurulu ve Niğde Fırıncılar Odası tarafından yapılan son toplantıdan yeni bir zam kararı çıktı. Buna göre 220 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkarıldı.