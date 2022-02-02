Savcılıktan 'Şevval Abanoz' açıklaması: Kamera kayıtları ve telefon inceleniyor

AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Savcılıktan 'Şevval Abanoz' açıklaması: Kamera kayıtları ve telefon inceleniyor

Ankara'da 3 aylık evli Şevval Abanoz'un (21), kullanılmayan eski hastane binasının 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ifade işlemlerinin sürdüğünü, kamera kayıtları ile Abanoz'un telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarının incelendiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Şubat 2022 12:18
Yazdır
Savcılıktan 'Şevval Abanoz' açıklaması: Kamera kayıtları ve telefon inceleniyor

Samet Abanoz ile 21 Ekim 2021'de evlenen Şevval Abanoz, geçen hafta cuma günü, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şevval Abanoz'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

'TELEFON SİNYAL BİLGİLERİ AYRINTILI İNCELENİYOR'

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Abanoz'un kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla belirleneceği belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade alma işleminin sürdüğü, olay yeri geliş gidiş güzergahındaki kamera kayıtları ile Abanoz'un telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarının incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şevval Abanoz'un 28 Ocak 2021 günü saat 22.30 sıralarında kullanılmayan eski bir binanın 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak olayın sıcaklığının devam ettiği saatlerde olay yerinde gerekli keşif ve ölü muayene işlemleri icra edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazenin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapor süreci soruşturma kapsamında takip edilirken; olay saati ve öncesindeki olay yeri ve gidiş güzergahındaki kamera görüntüleri, ölenin telefon görüşme ve mesajlaşmaları, telefon sinyal bilgilerinin de ayrıntılı olarak incelendiği, ifade alma süreçlerinin devam ettiği soruşturma, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Denizli'de Şebnem Şirin cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Denizli'de Şebnem Şirin cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi
İstanbul'daki sahtecilik operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
İstanbul'daki sahtecilik operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldüğünü açıkladı
Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldüğünü açıkladı
Esenyurt'ta duvarı delen hırsız binlerce liralık telefon çaldı
Esenyurt'ta duvarı delen hırsız binlerce liralık telefon çaldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı
Dolandırıcılar Çinli iş adamının servetine göz diktiler: Eşi isyan etti
Dolandırıcılar Çinli iş adamının servetine göz diktiler: Eşi isyan etti

Bu Habere Tepkiniz

Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat
Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat
Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı
İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı
Süleyman Demirel Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelinin sınav ücretlerini kurum bütçesinden karşıladığını duyurdu!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş
Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş
Sayıştay Temyiz Kurulu, dolu kadroya vekalet hususuna açıklık getirerek hangi halde vekalet ücreti ödeneceğini belirtti.
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?
Vali ve yardımcılarına operasyon tazminatı ödenmesinin çerçevesini Sayıştay çizdi!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir
Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu.(5)
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?
100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?
Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.