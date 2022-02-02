Türk Kızılay'da ilk kez Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun 154 yılı tarihinde ilk niteliği taşıyan sendikalaşma sürecinin tamamlandığı vurgulandı.

Sendikalaşmanın ardından Kızılay Lojistik, Kızılay Sağlık ve Kızılay Çadır ve Tekstil grubu çalışanları ile Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz İplik-İş sendikaları arasında 600 işçiyi ilgilendiren TİS sürecinin anlaşmayla sonuçlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kızılay Sağlık grubunda 491 işçiyi temsilen Öz Sağlık-İş, Kızılay Lojistik grubunda 56 işçiyi temsilen Öz Taşıma-İş ve Kızılay Çadır ve Tekstil grubunda 55 işçiyi temsilen Öz İplik-İş sendikası ile yürütülen sözleşme görüşmelerindeki anlaşma kararı sendika ve Kızılay işçilerince memnuniyetle karşılandı."

Açıklamada, üretimin devam ettiği Afyonkarahisar ve Erzincan'daki Kızılay içecek grubu fabrikalarında ise sendikalaşmaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekilerek, hukuki sürece karşın diğer iş kollarındaki sözleşmenin içecek grubundaki işçiler için de uygulanacağı ifade edildi.