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Kadıköy'de model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize uçtu

Kadıköy'de model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize düştü. Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Şubat 2022 13:10
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Kadıköy'de model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize uçtu

Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.

Olay dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi. 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi kısa sürede suya gömüldü. Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

'Suyun altındaydık'

Ece Su Uçkan,

"Araçla 2.5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi, ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Zaten su vardı. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık"

dedi.

Taksi sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.
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