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Burak Elmas: Gedson'u isteseydik alırdık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu; Şilili Pulgar'ı kiraladıklarını açıkladı. Bartuğ Elmaz'ın menajerler tarafından ayartıldığını vurgulayan Elmas, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için de "İsteseydik alırdık" dedi.

Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Şubat 2022 14:22
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Burak Elmas: Gedson'u isteseydik alırdık

Burak Elmas'ın açıklamalarının öne çıkanları:

Takımın öncelikle eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışma yaptık. Son dönemde hiç alışık olmadığımız ve kabullenemeyeceğimiz bir lig sıralamasıyla karşı karşıyayız. Bu transferlerin mücadelelerimizde katkı yapmasını istiyoruz.

Kaleci mevkiinde kaptan Muslera'nın sakatlığı var. Şubat sonu Mart başı dönecek gibi görünüyor. Ancak bu sürede çok örnmli maçlarımız var. Üç dört kaleciyle görüştük. Kalecinin Galatasaray'a katkısı ve sezon sonuna kadar maliyetinin olmaması önemliydi. Türk oyunculara da yöneldik. Sezon başında Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralamıştık. Ligde kalma mücadeleleri var. Geri vermek istemediler. Türk kalecilerden istediğimizi alamayınca yabancı kalecilere yöneldik. Pena ile konuştuk. Yardımcı antrenörümüzün uzun süre çalıştığı ve pozitif referans verdi.

Herkesin altı numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha oyuncusu konusunda Şilli milli oyuncu Pulgar ile anlaştık. Bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Hazır takımımıza katkı verecek bir oyuncu. Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda. Diagne sakat. Ligi bilen santfor arayışımız vardı. Ayrılığı çok tartışıldı. Gomis'le görüştük. Çok alternatifimiz vardı. Bunlar arasında takıma en uygun en hızlı katkı verecek isimdi. Gomis çok istekliydi. Kulübünü çok seven bir oyuncuydu. Yaptığımız görüşmede de Galatasaray'da bitmemiş bir hikayesi olduğunu söyledi. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği bir oyuncu. Bu mücadele içine katmayı çok uygun gördük. Üç transfer gerçekleştirdik.

BURAK ELMAS'TAN GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

Omar ile birlikte yabancı sayımız 15'ti. Bazı oyuncularımızla yol ayırmak durumundaydık. Yedlin ayrıldı. Görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi de Gedson'dı. Biz istediğimiz oyuncuyla konuşuruz. Gedson taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı. Ancak öncelikli noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok. Gedson ile ilgili 22 Ocak 2022'de bir yazışma yaptık: Benfica bizden iki sezon için 1 milyon Euro'luk bir kira ücreti istedi. Onun üzerine de 7.5 milyon Euro bir satın alma ve 10 milyon Euro teklif gelirse oyuncunun gitme hakkı vardı. Kulübün finansal durumu açısından bu sezon için opsiyonları açık bırakma adına ilk önce üç oyuncuyu bitirdik. Önümüzdeki sezon için opsiyonu açık bırakmak istedik. Gedson'u isteseydik alırdık. Önceliğimiz olmadığı için almadık. Biz burada bulunduğumuz sürece Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Dünden bu yana telefonuma küfürlü hakaretler geliyor. Kulübü sosyal medya ile yönetme alışkanlığı kulübü getirdiği noktada ortada. Makul eleştirileri iyi niyetle dinliyoruz. Fakat Galatasaray'ın kurtulacağı yer Yönetim Kurulu masasıdır.

Başka amacı olan insanlar var. Bununla ilgili araştırmalar yaptırdık. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini çalıştırmama, Galatasaraylı oyunculara baskı kurma, menajerle birlikte çalışarak onların istediği oyuncuları alma için baskı yapma isteği var. Hukuksuz bahis promosyonu yapan kişilerle ortak çalışanların listesi elimizde. Galatasaray'ın geleceğini ufak bütçelerle ve 10-15 sosyal medya hesabıyla belirlemeye çalışanların eline bırakmayıp, hukuksal girişimlere başlayacağız. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Florya'da da ciddi bir değişim var. Camiamızın dışarıda yapılan orantısız algılara bağımsız bakış açılarıyla bakmalarını istiyoruz.

Nezaketimiz yanlış anlaşılıyor. Birlik olarak içinde bulunduğumuz durumdan kurtulacağımızı söyledik. Geçmişteki hataları dile getirmemeye çalışıyoruz. Geçmişte Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde katkıda yapanlar, algı yapıyorlar. Bunlara da cevap vermesini biliriz. Galatasaray'ı bölmeme irademizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yalan yanlış algılarla ilgili elimizde yeterli bilgi var. Bundan sonra en sert şekilde bu algıları yapanları hem kamuoyuna açıklayacağız hem de hukuki işlemleri başlatacağız. Bunların Türk futbolundan temizlenmesini sağlayacağız.

İşini düzgün yapan menajerler de var. Arkada çok dedikodu var. Eğer elllerinde ispat varsa bize başvuruda bulunsunlar. Gördük ki nezaket yanlış anlaşılıyor. Üyelerimize söz vermiştim. Bundan sonra geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmesi, hangi oyuncudan kimin ne kadar komisyon aldığını açıklayacağım. Galatasaray'ın hesapları kitapları bellidir. Bundan sonra hangi menajerin ne kadar komisyon aldığını herkes bilsin. Tüm detayları açıklayacağım.

BARTUĞ ELMAZ KONUSU

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı oyuncunun sözleşmesini son seneye bırakmaması lazım. Menajerler altyapılara musallat olmuş durumda. Oyunculara dadanmış menajerler var. Bunların hepsine son vereceğiz. Bartuğ ve babasıyla konuştum. Kendisi burada kalmak istemedi. Bartuğ şu anda Galatasaray tesislerinde kalıyor. Zaten Galatasaray'ı istemiyorsa burada yeri yoktur. Menajerlerin dadandığı oyuncular takımda yer alamayacak.

Rahmetli Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile analım. Yüreğimizde yeri var. Yeni Metin Oktay ruhunu oyunculara vermek istiyoruz. Metin Oktay'ın yeri dolmuyor. Metin Oktay'ı örnek alan yeni genç oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Son sözlerim taraftarlara. Galatasaray'ın oyuncularının en büyük gücü taraftar desteğidir. Yönetimlere ve başkana eleştiriyi takıma destekle birarada görmemek lazım. Bize her türlü eleştiriyi yöneltebilirler. Özellikle takımın içinden geçtiği bu dönemde takımı sonuna kadar desteklesinler. Ben de bir taraftardım. 14 sene şampiyon olamadık ama takımın peşindeydik.

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