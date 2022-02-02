02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdiler

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayında evlilik tarihlerini 02.02.2022 tarihine denk getiren çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Hayatlarını birleştiren çiftler, özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Benim için hep aynı rakam olması lazım"

Rakamların aynı olmasına önem verdiğini söyleyen Cihan İncesu şunları söyledi:

"Fikirlerimiz aynı olduğu için evlenme kararı aldık. 02.02.2022'nin anlamlı olduğunu ve hayatımızın içerisinde güzel bir anı olarak kalır diye düşündüm. Hem hatırlanması kolay, güzel bir şey. Benim için hep aynı rakam olması lazım. Düğün de 02.02.2022 oldu. Bizim için güzel ve anlamlı oldu."

"Bu tarihin şans getireceğine inanıyorum"

02.02.2022 tarihinde evlenmenin kendisine şans getireceğine inanan Esra Karakuş, "Bu tarihi özel olarak istedik. 02.02.2022'nin manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik. Herkes gibi sonsuza kadar sürecek bir evlilik istiyorum. Bunun da bana şans getireceğini düşünüyorum. Nikah gününü 25 gün önce aldık. Tek saat kalmıştı, onu da biz aldık" dedi.

"Hepimizin aklında kalabileceği bir tarih seçtik"

Akılda kalıcı olmasını istediğini belirten Dursun Ali Turun ise, "Biz birbirimize aşık bir çift olduğumuz için evliliğe ve sonunda da bir yuva kurmaya karar verdik. Bunun da en iyi tarih olarak birbirine yakın tarih ve hepimizin aklında kalabileceği bir tarih seçtik. 02.02.2022 bizim için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.