Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde din görevlilerinin camide çekildiği iddia edilen 'çiğ köfte yoğurma' görüntüleri tepkiye neden oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Şubat 2022 14:38
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup din görevlilsi, ilçedeki bir camide "çiğ köfte yoğurma" görüntüleri ile gündem oldu.
Görüntülerde M.A. ismindeki imamın "Urfalıyım Ezelden" türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.'ye ikram ettiği, caminin müezzini H.K.'nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.
İddiaya göre İlçe Müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız