İdo Tatlıses, evine 7 bin TL elektrik faturası gelmesine isyan etti
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan şarkıcı "Böyle ölmem füze atın" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Şubat 2022 14:42
Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti.
7 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ
Geçtiğimiz sene ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.
Daha önce de birçok ünlü isim yüksek gelen elektrik faturalarına isyan etmişti.Oğuzhan Uğur elektrik faturasına isyan etti: Ben trafoda kalacağım artık Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız