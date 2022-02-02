'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'

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Eşinin üstündeki binayı bile kurdurulan paravan şirketler üstünden Tarım Kredi'ye kiraya veren Poyraz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bir gece darbesiyle görevden alınarak yerine Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın getirilmesi, tam nokta atışı bir atama oldu.

Öyle ki, 'Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi kuruluşu mu değil mi' tartışmasında Hüseyin Aydın'dan daha isabetli bir isim atanamazdı. Çünkü Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan sorunu en iyi kendisi biliyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin gerçekten bir çiftçi kuruluşu olabilmesi için öncelikle çiftçinin kredi maliyetini yükselten iştiraklerle Merkez Birliğinin arasına sağlam bir duvar örülmesi gerekiyor. Madem bu iştirakler bu kadar önemli ise çiftçi için sağlanan finansmandan değil kendi imkanları ile ayakta durmaları gerekiyor. Hem de bu yolla çiftçinin kaynakları da amiyane tabirle hovardaca kullanılmamış olur.

İşte bunun için Hüseyin Aydın'a önemli bir görev düşüyor. Gerçekten, sorunu da en iyi bilen birisi olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçiye kullandırılması gereken finansmanla iştirakler arasına sağlam bir duvar örerek, çiftçinin kaynaklarının iştiraklerde hovardaca kullanılmasının önüne geçerse hem çiftçi kazanır hem de Türkiye. Kendisi de Tarım Kredi tarihine büyük bir iz bırakır. Çiftçinin de bedduasını değil duasını alır.

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