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Antalya İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er merkeze çekildi, yerine Emre Çalışkan vekaleten getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Şubat 2022 15:12
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Antalya İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er merkeze çekildi, yerine Emre Çalışkan vekaleten getirildi.

EMRE ÇALIŞKAN KİMDİR?

1983 yılında Antalya'da dünyaya gelen Çalışkan, aslen Antalya'nın Korkuteli ilçesindendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Bir süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi'nde Erasmus+ ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Proje Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda Eğitici Eğitmenliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörlüğü görevlerini de üstlendi. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Çalışkan, aynı zamanda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı görevini de yürüttü. 2019 yılı Kasım ayında mevcut görevdeki çalışmalarından sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik kadrosuna atandı. Çalışkan, Alanya'da görevini yürütmekte iken 16 Mart 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevine başladı. Çalışkan, evli ve 2 çocuk babasıdır


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