Üretici fiyatları ile market fişi arasında büyük fark!

Elmadaki fiyat artışını yüzde 293,65 kuru soğan, yüzde 287,10 portakal, yüzde 236,19 yeşil mercimek, yüzde 224,04 marul ve yüzde 222,38 nohut takip etti. Elma 4,4 kat, kuru soğan ve portakal 3,9, yeşil mercimek 3,4 kat, marul ve nohut 3,2 kat, limon ve kuru üzüm 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 8 lira 79 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 48 kuruşa, 1 lira 55 kuruş olan portakal 6 liraya, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 27 lira 50 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 6 lira 74 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 27 lira 8 kuruşa, 2 lira olan limon 6 lira 14 kuruşa satıldı. Peki üretici ile market arasındaki fiyat farkı neden giderek açılıyor? İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Demir'in açıklamaları

FİYATLAR BÜYÜK ŞEHİRLERDE NEDEN İKİ ÜÇ KATINA ÇIKIYOR?

Kabak, salatalık, marul İstanbul'a gelirken fiyatında büyük değişim oluyor. Şu anda bahsettiğimiz kabak 2.5 TL'den tarlada satılırken, 28 liraya marketten vatandaş alıyor. Bahsettiğimiz salatalık 2 liradan tarlada satılırken markette 26 liraya çıkıyor. Buradan bütün üreticilerimizin gözden geçirmesini istiyoruz

"BAŞKA BİR ŞEY VAR BUNUN İÇERİSİNDE"

Karda, yağmurda, selde üretiyoruz buna rağmen 2.50 liralık ürünümüz nasıl olurda 29 liraya satılıyor. Başka birkaç şey var bunun içerisinde. Sebebi de şudur. 2.50 liraya 3 liraya bu ürün biz köylü çiftçiden alınıp İstanbul'da hale maliyeti, karı, kasa bedeli, KDV'si, mazotu ve girdileriyle beraber meyve ve sebzenin kilo başına üzerine 1.50 lira fiyat biner. Üretilen ürünün üstüne gelen rakamın toplamı kar dahil 1.50 liradır. Maksimum 5 lira olması gereken bu ürün kardan dolayı gelemedi yükseldi.

"BÖYLE KAZANÇ OLUR MU?"

Bugün yollar açık nasıl 5 liralık ürün 29.90 lira oluyor. Böyle bir kazanç olur mu? Biz üreteceğiz bütün sıkıntısını biz çekeceğiz para kazanamayacağız.

"BURADA VURGUN VAR"

Ürünün Antalya'dan çıkış fiyatı belli İstanbul'a geliş fiyatı bellidir. Burada vurgun var vatandaşı canından bezdirdiler. Oyuna gelmeyelim bu işi birlikte çözelim."