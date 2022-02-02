Uzmanlardan öneri: Vücut sağlığı için 5 bardak çay için

Sabah kahvaltılarından ve akşam yemeklerinden sonra keyif saatinin olmazsa olmazı, dost muhabbetinin yoldaşı.

Çay, Türk toplumu için vazgeçilmez içeceklerden...

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre siyah çay vücut sağlığı için de tüketilmeli.

"Çay, kalp hastalıklarına karşı da iyi bir alternatif"

Kardiyalog Dr. Savaş Açıkgöz, vücut sağlığı için de çay tüketimini öneriyor:

"İçindeki bazı moleküller damarlarımızdaki damar genişletici enzimleri aktif ederek damar sertliğine azaltıyor, tansiyonu düşürebiliyor ve tansiyon iyi gittiği zaman da kalp damar rahatsızlığı azalıyor."

Faydası saymakla bitmeyen çay, stresten de uzaklaştırıyor. Strese girildiği zaman bir bardak çay konulup rahatlama sağlanabiliyor.

Uzmanlar, sağlık için günde 5 bardak çay içilmesini öneriyor.