MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 ve 2018 yılında görevde yükselme sınavı yaptı. Ancak 3 yılda bir rutin bir şekilde yapılacağı düşünülen sınav 2021 yılında yapılmadı/yapılamadı.

Bakanlık çalışanları 2018 yılından bu yana hazırladıkları görevde yükselme sınavının artık bu yıl yapılmasını talep ediyor.

MEB 2018 yılında merkez teşkilatında 64 şef ve 40 memur kadrosu için, taşra teşkilatında ise 1750 şef ve 3450 memur kadrosu için görevde yükselme sınavı yapmıştı.

2018 yılında Şef kadrosuna atanacaklarda aranan özel şartlar şu şekilde olmuştu:

Başvurunun son günü itibarıyla;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

2018 yılında Memur kadrosuna atanacaklarda aranan özel şartlar ise şu şekilde olmuştu:

Başvurunun son günü itibarıyla;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olma