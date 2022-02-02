Komisyon HDP'li Güzel kararı için yeniden toplanacak

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplanan TBMM Hazırlık Komisyonunda, HDP'li Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın başkanlığında toplanan komisyonda HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Semra Güzel'in yerine savunma yaptı. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Can, "Sayın Filiz Kerestecioğlu, Semra Güzel'in yerine savunma yaptı. Savunmak hakkı kutsaldır, bizim için değerlidir. Bir saate yakın bir savunma yapıldı. Arkadaşlarımızın soruları oldu, soruların cevabı verildi. Yarın saat 14.00'te bir karar vermek ve değerlendirmek üzere toplanacağız." diye konuştu.

Can, dokunulmazlığı istenen Semra Güzel'in komisyona gelmeme gerekçesine ilişkin bir soruya "Hem iç tüzük hem de genel hükümlere göre kendisi veya görevlendirdiği bir milletvekili gelebilir. Kendisi bir milletvekilini seçmiştir. Ayrıca Filiz Kerestecioğlu Hanım, daha önce yapılan bir basın açıklamasını okudu ve sonra savunmaya geçti." cevabını verdi.

Yetki belgesine ilişkin bir soruya ise Can, şu karşılığı verdi:

"Sayın Tiryaki'nin cep telefonuna Filiz Kerestecioğlu hanımefendinin görevlendirildiğine dair bir mesajı vardı. O mesaj gönderilen telefon numarası ile Anayasa Komisyonundaki telefon numarasının aynı olduğu ortaya çıktı, bizler bunu tutanak altına aldık. Bu şekilde yetki belgesi olarak kabul ettik. Yetki belgesi bir adi imzayla da olabilir. Biz komisyon üyeleri olarak o masajı yetki belgesi olarak kabul ettik."

Can, gerek görülmesi durumunda cuma veya pazartesi günü kararlarını Karma Komisyona vereceklerini de bildirdi.