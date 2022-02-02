Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni
CHP'li Turgutlu Belediyesinde 2022 yılında bekar bir çalışan için en düşük asgari ücret net 5 bin TL oldu. Sendika ile yapılan yeni sözleşmeye göre çalışanlara maaşın yanında birçok destek verilirken, aralarında en dikkat çekeni ise hac görevini yerine getirmek isteyen çalışanların hac süresince ücretli izinli sayılması oldu.
Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında alacağı maaş belli oldu. Turgutlu
Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye - İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye
göre Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında bekar bir çalışan için alacağı
en düşük ücret net 5 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca bu ücrete ek olarak gece
çalışan personele ücretinin yüzde 10'una kadar 'Gece Zammı', şoför olarak çalışan
personele 'Direksiyon Primi' ödemesi, Ramazan Bayramı'nda 400 TL, Kurban Bayramı'nda
500 TL olmak üzere bayram yardımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan çocuk
yardımı 40 TL'ye yükseldi. Çocuğu olan personel, bir çocuk için 40 TL olmak
üzere, 3 çocuğa kadar çocuk yardımından yararlanacak. Yine geçtiğimiz yıl 500
TL olan evlilik ve ölüm yardımları 2022 yılında 750 olarak belirlendi. Personelin
okul öncesi eğitim gören çocukları için 150 TL, ilköğretim, ortaöğretim ve lise
eğitimi gören çocukları için 200 TL, üniversite ve özel eğitim gören çocukları
için 300 TL eğitim yardımı yapılacak. Evlenme izni 7 gün, doğum izni 7 gün,
ölüm izni 7 gün olarak belirlendi. Yangın, su baskını, deprem gibi felaketlerde
5 gün, çocuğun sünneti halinde 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler
Günü'nde tüm engelli çalışanlara 1 gün ücretli izin verilecek. Ayrıca hac görevini
yerine getirmek isteyen çalışanlar hac süresince ücretli izinli sayılacaklar.
Yine, kadın çalışanlar ay içerisinde kendi belirleyecekleri bir tarihte ücretli
izinli sayılacaklar.
İmzalanan sözleşmede bu yıl pek çok ilk de yer aldı. İlk defa günlük ücret uygulamasına geçildi. Böylece Turgutlu Belediyesi personeli, 30 gün çeken aylarda 30 günlük ücret, 31 gün çeken aylarda 31 günlük ücret ödenecek. Yine ilk defa bu sözleşmeyle birlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan personele her ay maaşlarıyla birlikte net 50 TL tutarında 'Koku Parası Yardımı' yapılacak.
"Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın,
imzalanan sözleşmenin Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden birisi olduğunu vurguladı.
Başkan Çetin Akın, "Asgari ücreti az bulduğumuzu daha önce söylemiştik. Geçen
dönemde asgari ücretin çok üzerinde maaş vermiştik. Bu dönemde de Belediye-İş
Sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Turgutlu Belediyesi Personel
A.Ş. çalışanlarına 2021 yılında en düşük bekar işçi maaşı 3 bin 300 TL uygulanan
ücretimiz, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal yan haklarla birlikte net
5 bin TL oldu. Bu ücret, asgari ücretin 750 TL üzerindedir. Bayram paraları
dahil olduğunda bekar bir çalışanımızın en düşük maaşı 5 bin 63 TL oldu. Personelimizin
bugüne kadar ikramiyeleri, bayram paraları, mesai ücretleri ayın 15'inci günün
ilk saatinde hesaplarına yattı. Ben bu konuyla ilgili olarak her yerde övünüyorum.
Hiçbir çalışanımızın hakkını 'bir gün sonra verelim' diye düşünmedik, 'önce
bizim çalışanımızın hakkı' dedik. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Türkiye'deki,
belediyeler arasındaki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık. Belediye
- İş Sendikası ile imzaladığımız sözleşmenin hem belediyemize hem de çalışan
emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Belediye - İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, "Tüm üyelerimiz adına göreve
geldiğiniz ilk günden beri emeğin ve emekçinin yanında olduğu için Başkanımız
Çetin Akın ve ekibine; şahsım, şubem ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür
ederim. Sözleşmemiz, sendikamız ve belediyemiz için hayırlı olsun" ifadelerini
kullandı.
Turgutlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmenin imza törenine, Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin ve Turgutlu Belediyesi personeli katıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız