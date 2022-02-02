Kimliğini görmeden adının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna kimse inanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı adı taşıyan Samsunlu genç, ismini söylediğinde ilginç durumlarla karşı karşıya kalıyor.

24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşı olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasının da Cumhurbaşkanı'nın babası Ahmet Erdoğan ile aynı adı taşıdığını belirten Erdoğan, adının veriliş hikayesini şöyle anlattı:

"1998 yılı ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Recep ayında doğunca babam, 'İsmiyle doğdu' diyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza o dönemde yapılan haksızlığa tepki göstermek için de adıma 'Tayyip'i de ekliyor. Soyadımın da 'Erdoğan' olmasıyla Cumhurbaşkanımızın hem adını hem de soyadını aynı anda taşımanın onurunu yaşıyorum. Uluslararası arenada parmakla gösterilen, kısacası bir dünya liderinin adını taşıyorum."

İsminden dolayı zaman zaman ilginç durumlar yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce, 'Galiba TC kimlik numarasını yanlış girdim' dedi. Benden kimlik numaramı istedi, tekrar sisteme girdi. Yine Recep Tayyip Erdoğan adı ile karşılaşınca, 'Yine yanlışlık oldu galiba' dedi. Sonra nüfus cüzdanımı istedi. Orada adımı görünce çok şaşırdı. Böyle durumlarla sık karşılaşıyorum. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine gittiğimde çok ilginç durumlarla karşılaştım. Hem adımın Recep Tayyip Erdoğan olması hem üniversitenin aynı adı taşımasından dolayı arkadaşlarım ve hocalarım şaşırıyordu."

- Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tercih etti

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden mezun olmak için üniversiteyi özellikle Rize'de okumak istediğine işaret ederek, "Lise yıllarımdan itibaren siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak istiyordum. Adımla aynı üniversitede okumak istedim ve bölümüm olduğu için de orayı tercih ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gençlerle buluştuğu programa da katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız benim adımı duyunca öyle samimi, içten davrandı ki bana, sanki senelerdir onun yanında büyümüşüm. Cumhurbaşkanımızla ben bebekken çektirdiğimiz fotoğrafı kendisine gösterince çok şaşırdı. Ben de kendisine, 'Güzel bir hatıra kaldı bana' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Hatıralarına sahip çıkman güzel' dedi. Toplantıya katılan kişiler de adımın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenince çok şaşırdı." diye konuştu.