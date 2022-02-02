Büyükçekmece'de gizemli kazı: Ne arandığı belli oldu

Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen

Murat Kartal adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat Kartal'ın cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDAN YENİ DETAYLAR

Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazının bir suç örgütüyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Murat Kartal'ın öldürülüp buraya gömüldüğü yönündeki ifadeler doğrultusunda yapıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazından yeni detaylar ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve biri polis 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda suç örgütleri arasındaki çatışma sırasında Murat Kartal (39) 'ın öldürüldüğü ve cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arsada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat Kartal'ın 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI

Büyükçekmece'de kayıp olarak aranan Murat Kartal'ı öldürülerek atıldığı iddia edilen bölgede polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Murat Kartal'ın arandığı bölgede su seviyesi azalmayınca olay yerine dalgıç polisi ile Polis Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından dün başlatılan kazı çalışmalarının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatıldığı ortaya çıktı. Bir tanığın ifadesinde Murat Kartal'ı öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar geceye kadar devam etti. Helikopter destekli yapılan aramalarda söz konusu bölgede su birikmeye başlayınca aramalara ara verildi. Polis, arama çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı. Biriken sular, vidanjörlerle çekilmeye çalışılırken sular tamamen çekilemeyince bölgeye dalgıç polisi ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisi sığ suda yürüyerek ceset olup olmadığını kontrol etti. Aynı bölgede farklı noktalarda yapılan aramalarda şimdiye kadar Murat Kartal'a ait herhangi bir ize rastlanmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.