Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a iniş yaptı
Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 19:55
Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.
Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız