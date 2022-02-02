'Milli Muharip Uçak projesinde en az 5 bin iyi yetişmiş mühendise ihtiyaç var'

Dere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca "Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları" kapsamında Arifiye ilçesinde düzenlenen "Mühendislik Kampı"nda, mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek, savunma sanayisi alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'lere yaklaştığını belirten Dere, "2016'da ASELSAN'ın 5 bin çalışanı vardı şimdi 11 bin çalışanı var. TAİ'nin yine 5 bin çalışanı vardı, şimdi 11-12 bin. Bunların çok önemli bir kısmı mühendis. Savunma sanayisinde çalışan sayısı 30 binler civarındaydı, şimdi 75-80 binleri buldu ama bunlar yeterli değil. Bugün itibarıyla sadece Milli Muharip Uçak projesine en az 5 bin iyi yetişmiş mühendise ihtiyacımız var. Dolayısıyla sizlere bu ülkenin gerçekten ihtiyacı var." diye konuştu.

Dere, şu anda önemli sayıda askeri birliğin yurt dışında olduğunu dile getirerek, ordunun bugüne kadar olmadığı yoğunlukta Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için harekatlar icra ettiğini söyledi.

- "Yaptığımız operasyonlarla terör koridoru ortadan kaldırılmış oldu"

Dere, 40 yıldır terörle mücadele edildiğini, 2010'larda çözüm süreci inisiyatifi başlatıldığını, terör örgütünün bu fırsatı iyi kullanmadığını ve sürecin suistimal edildiğini dile getirdi.

Hendek ve Çukur operasyonları yapmak zorunda kalan Türk ordusunun teröristleri o hendeklere gömdüğünü vurgulayan Dere, "Yurt içi ve dışında ciddi operasyonlar başlatıldı. Yurt dışı operasyonları yapılmasaydı şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmuştu. Türkiye'nin belli bölgeleri ciddi anlamda bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Buna Türk ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin veremezdi ve vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaptığımız operasyonlarla terör koridoru ortadan kaldırılmış oldu." diyen Dere, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı, İdlib Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Yıldırım Harekatları ve en son dün başlayan Kış Kartalı Operasyonu'yla ve bunun devamı gelmek durumunda olacak, teröristler olduğu sürece Irak, Suriye'de... Çok şükür sınırlarımız içinde çok fazla terörist kalmadı. Çıktıkları yerlerde İHA ve SİHA'larımız teröristleri görebiliyor. Yurt dışında da bu terörün kaynağını kurutmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

- "Karabağ Zaferi'nden önceki ve sonraki Azerbaycan çok farklılaştı"

Dere, Türkiye bunları yaparken bir taraftan da dost ve müttefik ülkelerle ilişkileri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"1990'dan beri süren toprakların yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir kardeş ülke Azerbaycan. Karabağ Zaferi'nden önceki ve sonraki Azerbaycan çok farklılaştı. Karabağ Zaferi'nden önce gittiğimizde müthiş bir ezilmişlik ve güvensizlik vardı. Geçen sene yapılan 44 günlük operasyonlarla Azerbaycan bambaşka bir ülke haline geldi. İşgal altındaki toprakları kurtardı. Bu operasyonda Türkiye bütün planlama, organizasyon, eğitim, danışmanlık adı altında Azerbaycan silahlı kuvvetlerine sonuna kadar destek verildi ve çok şükür bu zaferler kazanıldı. Azerbaycan'a gitmesek olur muydu? olmazdı. Hem uluslararası çıkarlarımız hem de kardeşlik hukuku açısından olmazdı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu şekilde zaferlerini kazanmış oldular Türkiye'nin büyük desteğiyle."

Sömürülen gariban Afrika ülkelerinin yüzünü Türkiye'ye döndüğünü, sorumluluklarının daha fazla olduğunu aktaran Dere, "Türkiye sadece Türkiye değil. 'Türkiye artık özne oldu.' diyoruz. Ne söylediği, hangi adımı attığı önemsenen bir ülke oldu artık. İşte bakıyorsunuz Suriye krizinde Türkiye var, Ukrayna-Rusya krizi var, yarın sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna'da olacak. Rusya-ABD ve Rusya-Ukrayna arasında Türkiye arabulucu olabilir yönünde değerlendirmeler var. Bunun da getirdiği sorumluluklar var. Libya, Azerbaycan, Bosna, Katar, Afrika'da, dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin sorumlulukları var." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dere, programın sonunda katılımcılarla özçekim yaptı.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile öğrenciler katıldı.

- "Sakarya savunma sanayisinde önemli merkezlerden"

Programı kapsamında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret eden Bakan Dere, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentteki yatırımlar ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dere, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, kentteki çalışmaları hakkında Dere'ye bilgiler verdi.

Dere de Kış Kartalı Harekatı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Sakarya'nın savunma sanayisinde önemli merkezlerden olduğunu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunduklarını belirten Dere, "Çok şükür orada faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bundan sonra da daha gelişerek devam edecek. Sakarya, yine değişik savunma sanayi yatırımlarıyla bu alanda merkez olma yolunda faaliyetlerini devam ettirir." dedi.