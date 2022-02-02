Gaziantep Valisi Gül koronavirüse yakalandı

Vali Gül, corona virüsüne yakalanması nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ettiği sosyal medya mesajında şöyle dedi:

"Bugün yaptırdığım test sonucu covid virüsünün bana da bulaştığını öğrendim. Aşıların etkisiyle hafif geçmekte oluph evde karantina süremi geçirmekteyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Yoğunluktan ve yorgunluktan cevap veremediğim herkesten özür diliyorum."

BAZI BAKAN VE VEKİLLERLE TEMASTA BULUNMUŞTU

Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta başında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da temaslarda bulunmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çiftçilere ücretsiz aşı dağıtımıyla ilgili bir protokol törenine katılmıştı.

Maske takma konusundaki hassasiyetiyle bilinen Gül, her fırsatta vatandaşlara aşı olmaları ve maske takmaları uyarısında bulunuyordu.