Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu
Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 07:11
Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta bir binanın bahçesinde göçük oluşması nedeniyle bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bir süre sokakta bekledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri de güvenlik çemberi oluşturdu.
Belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından iki binada yaşayan vatandaşların tahliye durumuna daha sonra karar verileceği öğrenildi.
Göçüğün yaşandığı 552. Sokak'ta 15 Aralık 2021 günü de kaldırımda çökme meydana gelmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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