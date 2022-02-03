Kargalar izmarit toplayacak

İsveçli bir şirket, şehrin sokaklarından sigara izmaritlerini toplamak için kargaları kullanmayı planlıyor. Kargalar, aldıkları her izmarit için az miktarda yiyecek alacak ve Stockholm'ün hemen güneybatısındaki Södertalje'de bulunan özel bir makineye bırakacak.

Corvid Cleaning adlı şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen "Onlar gönüllü olarak katılan vahşi kuşlar" dedi. Günther-Hanssen, yöntemin şehirdeki sigara izmariti temizleme maliyetini yüzde 75 azaltacağına inanıyor.

ÇÖPLERİN YÜZDE 62'Sİ İZMARİT

İsveç'te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atılıyor ve ülkedeki çöplerin yüzde 62'sini oluşturuyor. Sadece Södertalje şehri sokak temizliğine 2 milyon doların üzerinde yani 20 milyon İsveç kronu harcıyor.

Çevre uzmanlarına göre sigara filtrelerinin tamamen ayrışması 10 yılı bulabiliyor.