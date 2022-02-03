İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor. Çeşitli bahanelerle kart bilgileri çalınıyor, ödül kazandınız mesajlarıyla ön ödemeler yapılması isteniyor. Bu tür olayların çoğalması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. İşte o 8 yöntem...
KREDİ TUZAĞI
Anında kredi çekebilirsiniz" iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
SAHTE KURUM HESAPLARI
Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi
İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor. Çeşitli bahanelerle kart bilgileri çalınıyor, ödül kazandınız mesajlarıyla ön ödemeler yapılması isteniyor. Bu tür olayların çoğalması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. İşte o 8 yöntem...
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KRİPTO VARLIK YATIRIM DOLANDIRICILIĞI
Paranızı kripto varlıklara yatırarak kar edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
SAHTE ARKADAŞ DOLANDIRICILIĞI
Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği yöntem.
PİYANGO DOLANDIRICILIĞI
Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
SAHTE SOSYAL MEDYA E-POSTALARI
Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği yöntem.
ÜCRETLİ ÜYELİK DOLANDIRICILIĞI
Uygun fiyata film ve müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.
DÜŞÜK FİYATLI SATIŞ DOLANDIRICILIĞI
Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyata satışa sunulduğu iddia edilen dolandırıcılık yöntemi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız