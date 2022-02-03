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İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor. Çeşitli bahanelerle kart bilgileri çalınıyor, ödül kazandınız mesajlarıyla ön ödemeler yapılması isteniyor. Bu tür olayların çoğalması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. İşte o 8 yöntem...

Kaynak : TRT
Eklenme : 03 Şubat 2022 08:41
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İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri

KREDİ TUZAĞI

Anında kredi çekebilirsiniz" iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

SAHTE KURUM HESAPLARI

Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi

İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor. Çeşitli bahanelerle kart bilgileri çalınıyor, ödül kazandınız mesajlarıyla ön ödemeler yapılması isteniyor. Bu tür olayların çoğalması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. İşte o 8 yöntem...

Dijital Çağ Dijital Para Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı Kripto Para

KRİPTO VARLIK YATIRIM DOLANDIRICILIĞI

Paranızı kripto varlıklara yatırarak kar edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

SAHTE ARKADAŞ DOLANDIRICILIĞI

Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği yöntem.

PİYANGO DOLANDIRICILIĞI

Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

SAHTE SOSYAL MEDYA E-POSTALARI

Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği yöntem.

ÜCRETLİ ÜYELİK DOLANDIRICILIĞI

Uygun fiyata film ve müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

DÜŞÜK FİYATLI SATIŞ DOLANDIRICILIĞI

Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyata satışa sunulduğu iddia edilen dolandırıcılık yöntemi.

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