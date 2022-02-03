Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5230 liradan, avro 15,2970 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5230 liradan, avro 15,2970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5210 liradan alınan dolar 13,5230 liradan satılıyor. 15,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3090 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız