İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu
İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:12
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından İzmir'de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Ana arterlerde meydana gelen su yoğunluğundan dolayı ise sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir'de adeta gece gündüze döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Kamuya araştırmacı atanan YAŞ mağdurlarına Danıştay'dan ret
YAŞ mağdurlarının zorunlu emekliliğinde Danıştay son noktayı koydu
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı personeli 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ediyor.
Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!
Danıştay Sekizinci Dairesi, profesör kadrosuna birden fazla müracaat olması halinde jürilerin görüşü alınarak birbirine yakın adaylar arasında üniversitelerin tercih yapmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat
Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı
Süleyman Demirel Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelinin sınav ücretlerini kurum bütçesinden karşıladığını duyurdu!
Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş
Sayıştay Temyiz Kurulu, dolu kadroya vekalet hususuna açıklık getirerek hangi halde vekalet ücreti ödeneceğini belirtti.
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?
Vali ve yardımcılarına operasyon tazminatı ödenmesinin çerçevesini Sayıştay çizdi!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu.(5)
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!