Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon yeni yıla da yükselişle başladı. TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükseldi. Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.

ENFLASYONDA ZİRVE AÇIKLAMASI

Enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Bakan Nebati, enflasyonun 2023 seçimlerine kadar tek haneye düşeceğini söyledi.

"2022 büyümesi yüzde 5 civarında olacak" diyen Bakan Nebati ayrıca, "Kura 19 Aralık'tan beri önemli bir müdahale yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %93,53, aylık %10,45 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %93,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2022

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %90,29 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %86,51, imalatta %90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %138,48, su temininde %25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %106,40, dayanıklı tüketim malında %58,49, dayanıksız tüketim malında %65,25, enerjide %142,06, sermaye malında %63,25 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022