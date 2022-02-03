MSB:Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 10:01
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2022
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/G2oDbLk8A2