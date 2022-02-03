Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

OCAK ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranı 11,10 olarak açıklandı. TÜİK yıllık bazda enflasyon oranı ise 48,69 oldu. TÜİK 2021 enflasyon oranını ise aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıklanmıştı.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %19,60

Kira Artış Tutarı: 196,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.196,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 14.352,00 TL